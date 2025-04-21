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Пять земельных участков ростовского ООО «Брисив» не смогли продать на торгах

Пять земельных участков ростовского ООО «Брисив» не смогли продать на торгах
С молотка не смогли продать недвижимость обанкротившегося ООО «Брисив». Результаты огласили 21 апреля на портале Единого реестра сведений о банкротстве.

В середине марта на аукционе появился лот стоимостью 1,9 миллиона рублей. В числе продаваемого были права на пять земельных участков размером почти 300 соток и шесть зданий в хуторе Ароматном Верхнедонского района. Среди них – фруктохранилище, общежитие и другие.

Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие.

ООО «Брисив» было зарегистрировано в сентябре 2014 года в Ростове-на-Дону. Компания занималась оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. В апреле 2021 года организацию признали банкротом из-за долгов.
Фото: Ростов.Ру
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