Пять земельных участков ростовского ООО «Брисив» не смогли продать на торгах

Фото: Ростов.Ру

С молотка не смогли продать недвижимость обанкротившегося ООО «Брисив». Результаты огласили 21 апреля на портале Единого реестра сведений о банкротстве.В середине марта на аукционе появился лот стоимостью 1,9 миллиона рублей. В числе продаваемого были права на пять земельных участков размером почти 300 соток и шесть зданий в хуторе Ароматном Верхнедонского района. Среди них – фруктохранилище, общежитие и другие.Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие.ООО «Брисив» было зарегистрировано в сентябре 2014 года в Ростове-на-Дону. Компания занималась оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. В апреле 2021 года организацию признали банкротом из-за долгов.