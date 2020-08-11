Наземная парковка появится возле Гремучего родника в центре Ростова

Администрация Ростова выставила на аукцион земельный участок площадью 0,09 гектара на улице Амбулаторной, 10б. Рядом с ним находится один из главных родников города – Гремучка.Открытый аукцион на заключение договора аренды участка планируется провести 18 сентября. Заявку на участие можно подать до 14 сентября включительно. Если все пройдет успешно, возле Гремучего родника появится новая наземная одноуровневая закрытая автостоянка.Отметим, что ситуация с парковками в центре Ростова напряженная. Сити-менеджер донской столицы предлагал построить крытые многоуровневые парковки на улице Береговой, неподалеку от Театрального спуска.