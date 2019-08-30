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В центре Ростова ограничат движение из-за празднования дня города

В центре Ростова ограничат движение из-за празднования дня города
Фото: Stapravda.ru
В Ростове в дни празднования 270-ой годовщины образования города на центральных улицах ограничат движение. Схема движения изменится с 13 по 15 сентября.

Так, с 19 часов пятницы до 9 утра воскресенья нельзя будет проехать по улице Береговой на участке от проспекта Буденновского до Богатяновского спуска.

С 21 часа 13 сентября до 6 утра 15 сентября для проезда закроют Театральную площадь.

В субботу, 14 сентября, в главный праздничный день с 5 утра до 23 часов будет ограничено движение:
- на Большой Садовой от проспекта Ворошиловского до проспекта Театрального;
- на проспекте Театральном от Социалистической до Максима Горького;
- на улице Левобережной от съезда с Ворошиловского моста до восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов-Арена».

В этот же день на 15 минут, с 22:00 до 22:15, закроют проезд по улице Закруткина от проспекта Театрального до переулка Краснофлотского и на улице Верхненольной от улицы 1-й Майской до Советской.

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