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Насекомые атаковали дома жителей Таганрога

Насекомые атаковали дома жителей Таганрога
Жителей Таганрога атаковали полчища мелких насекомых. Таганрожцы бьют тревогу, боясь подцепить какую-нибудь заразу, а биологи спешат успокоить: никакого вреда мошки не несут.

С наступлением тепла в городах с повышенной влажностью появляются комары и всякого рода мошки. Они устремляются в квартиры, где есть свет и тепло, стараясь быть ближе к их источнику. Люди, которым эти мошки залетали не только в квартиры, но и в глаза, стали бить тревогу.

Ученые спешат успокоить: комары - это обычные хирономиды. Их появлению в Таганроге способствуют особенности природы. Они умирают так же же быстро, как и рождаются.

Комары не кусаются и не создают опасности для жизни и здоровья человека.

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