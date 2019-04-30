Насекомые атаковали дома жителей Таганрога



Жителей Таганрога атаковали полчища мелких насекомых. Таганрожцы бьют тревогу, боясь подцепить какую-нибудь заразу, а биологи спешат успокоить: никакого вреда мошки не несут.



С наступлением тепла в городах с повышенной влажностью появляются комары и всякого рода мошки. Они устремляются в квартиры, где есть свет и тепло, стараясь быть ближе к их источнику. Люди, которым эти мошки залетали не только в квартиры, но и в глаза, стали бить тревогу.



Ученые спешат успокоить: комары - это обычные хирономиды. Их появлению в Таганроге способствуют особенности природы. Они умирают так же же быстро, как и рождаются.



Комары не кусаются и не создают опасности для жизни и здоровья человека.