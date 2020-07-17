Сыпятся барельефы и отваливаются карнизы: в Ростове рушатся памятники архитектуры

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону жители жалуются на аварийное состояние памятников архитектуры. Так, подписчица опубликовала в группе социальной сети фото, на котором видны обломки зданий.В Нахичеванском районе города есть несколько домов, которые нуждаются в реконструкции. Например, особняк Т. Чорчеровой, построенный в 1988 году, сейчас постепенно разрушается. Двухэтажное здание находится на улице Советской , 12. На его первом этаже размещается швейный магазин и салон париков, на втором - жилые квартиры. С 2004 года дом является объектом культурного наследия. По наблюдению, жителей города памятнику необходим ремонт.Дончане рассказывали о разрушении здания управляющей компании, однако работники никогда не реагировали на жалобы.В администрации района не знали о существующей проблеме. От горожан не поступало никаких обращений по поводу старинного особняка. В настоящее время туда отправлен запрос. Специалисты должны оценить обстановку, осмотреть повреждённые места.Кроме того, в плохом состоянии находится дом на улице Советской, 9. В этом случае работники вышли из положения, завесив сеткой-рабицей балконы, с которых начали осыпаться барельефы.