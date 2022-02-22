Напавшие на экс-гендиректора «Ростсельмаша» получили полвека «строгача» на троих

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В Ростовской области вынесли приговор троим мужчинам, напавшим на экс-гендиректора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и его сестру. Участников преступной группировки обвиняли по статье «Разбой, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, организованной группой, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем».Историю жуткой расправы над семьей Песковых Rostov.ru рассказывал ранее. Трагедия случилась в июле 2020 года в селе Новомаргаритово Азовского района. Двое злоумышленников проникли в дом Юрия Пескова посреди дня. Они жестоко избили пенсионера и его пожилую сестру. Затем забрали все деньги, ценные вещи и скрылись.Когда на место приехала полиция, 80-летняя женщина уже не подавала признаков жизни. Юрий Песков получил множество травм головы и туловища, его госпитализировали.Через несколько дней подозреваемых задержали. Ими оказались двое местных безработных - братья Сергей и Евгений Кизименко. Однако действовали они не в одиночку. Как выяснилось, они входили в преступную группировку бизнесмена Андрея Корбута из Санкт-Петербурга и являлись родственниками его супруги. В мае 2020 года банда проникла в квартиру мужчины в Псковской области. Тогда они тоже избили жертв и украли более миллиона рублей.После нападения преступники сбежала в донской регион. Узнав, что недалеко живет уважаемый человек, они спланировали нападение и на него.На мужчин завели уголовное дело. Спустя год правоохранители собрали достаточную доказательную базу. Суд признал банду виновной и приговорил Андрея Корбута к 14 годам колонии строгого режима. Сергей Кизименко получил 16 лет, а его брат Евгений - 18 лет «строгача».Юрий Песков скончался 1 января 2021 года. Экс-гендиректору «Ростсельмаша» было 84 года. Вероятно, случившееся сильно отразилось на его здоровье. Однако причина смерти известного ростовчанина не озвучивается.