Обвиняемые в нападении на экс-гендиректора «Ростсельмаша» предстанут перед судом
В Ростовской области под суд пойдут трое мужчин, напавших на бывшего генерального директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и его сестру. Дончан обвиняют в убийстве, разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Происшествие случилось в июле 2020 года в селе Маргаритово Азовского района.
Ранее Rostov.ru рассказывал историю жестокой расправы над семьей Песковых. Двое злоумышленников проникли в дом Юрия Пескова посреди дня. Они жестоко избили пенсионера и его пожилую сестру. Затем мужчины забрали все деньги, ценные вещи и скрылись.
Когда на место прибыла полиция, 80-летняя женщина уже не подавала признаков жизни. Юрия Пескова госпитализировали с множественными травмами головы и туловища.
Через несколько дней подозреваемых задержали. Ими оказались двое безработных жителей Азовского района. Оказалось, что они входили в преступную группу бизнесмена из Санкт-Петербурга. В мае 2020 года банда проникла в квартиру мужчины в Псковской области. Злоумышленники также избили жертву и украли около миллиона рублей. После нападения преступники сбежала в донской регион. Узнав, что недалеко живет уважаемый человек, они спланировали нападение и на него.
Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, на мужчин завели уголовное дело. Спустя год правоохранители собрали достаточную доказательную базу и передали дело в суд.
Юрий Песков скончался 1 января 2021 года. Экс-гендиректору «Ростсельмаша» было 84 года. Вероятно, случившееся сильно отразилось на его здоровье. Однако причина смерти известного ростовчанина не озвучивается.