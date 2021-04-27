Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Обвиняемые в нападении на экс-гендиректора «Ростсельмаша» предстанут перед судом

Обвиняемые в нападении на экс-гендиректора «Ростсельмаша» предстанут перед судом
В Ростовской области под суд пойдут трое мужчин, напавших на бывшего генерального директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и его сестру. Дончан обвиняют в убийстве, разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Происшествие случилось в июле 2020 года в селе Маргаритово Азовского района.

Ранее Rostov.ru рассказывал историю жестокой расправы над семьей Песковых. Двое злоумышленников проникли в дом Юрия Пескова посреди дня. Они жестоко избили пенсионера и его пожилую сестру. Затем мужчины забрали все деньги, ценные вещи и скрылись.

Когда на место прибыла полиция, 80-летняя женщина уже не подавала признаков жизни. Юрия Пескова госпитализировали с множественными травмами головы и туловища.

Через несколько дней подозреваемых задержали. Ими оказались двое безработных жителей Азовского района. Оказалось, что они входили в преступную группу бизнесмена из Санкт-Петербурга. В мае 2020 года банда проникла в квартиру мужчины в Псковской области. Злоумышленники также избили жертву и украли около миллиона рублей. После нападения преступники сбежала в донской регион. Узнав, что недалеко живет уважаемый человек, они спланировали нападение и на него.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, на мужчин завели уголовное дело. Спустя год правоохранители собрали достаточную доказательную базу и передали дело в суд.

Юрий Песков скончался 1 января 2021 года. Экс-гендиректору «Ростсельмаша» было 84 года. Вероятно, случившееся сильно отразилось на его здоровье. Однако причина смерти известного ростовчанина не озвучивается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.