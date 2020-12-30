Умер легендарный директор «Ростсельмаша» Юрий Песков

Умер экс-директор «Ростсельмаша» Юрий Песков. Почетный гражданин Ростовской области, Герой социалистического труда скончался 1 января в возрасте 84 лет. О потере на своей странице в соцсети сообщил глава региона Василий Голубев.Юрий Песков родился 30 ноября 1936 года в Ростове-на-Дону. Учился в средней школе Ростова (ныне – МОУ лицей № 11), спецшколе ВВС № 10 и военно-авиационной школе летчиков в Уральске. Затем получил высшее образование в Ростовском институте сельскохозяйственного машиностроения. С 1955-го по 1962 год трудился на радиаторном заводе, где прошел путь от ученика токаря до мастера. В 1962 году пришел на «Ростсельмаш», который в 1978 году возглавил. Гендиректором завода Песков был на протяжении 18 лет. В 1996 году ушел на заслуженный отдых.– Большой труд Юрия Александровича неразрывно связан с Ростсельмашем, с агропромышленным комплексом всей страны. Его заслуги широко известны: производство самой массовой машины - «Нивы», комбайнов семейства «Дон», генеральная реконструкция и оснащение современной техникой завода «Ростсельмаш» проходили под его началом. Тяжелая утрата. Именно на таких людях держатся наша донская земля и вся Россия, – написал Василий Голубев., в июле 2019 года на дом Пескова в селе Маргаритово напали трое. Они избили экс-руководителя и его 80-летнюю сестру. Затем подонки забрали из дома ценные вещи и скрылись.Когда на место прибыли правоохранители, пожилая женщина уже была мертва. Юрия Александровича госпитализировали с множественными травмами головы и туловища. Спустя какое-то время подозреваемых задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Разбой».Спустя неделю после нападения состояние Пескова было стабильно тяжелым. Скорее всего, случившееся серьезно отразилось на здоровье 84-летнего пенсионера. Но что стало причиной его смерти, глава региона не сообщает.