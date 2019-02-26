Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Надвигается шторм: в Ростове ожидаются сильный ветер и мокрый снег

Надвигается шторм: в Ростове ожидаются сильный ветер и мокрый снег

В Ростов в первый день весны придёт непогода. По данным Ростовского гидрометцентра, в донской столице ожидаются ураганный ветер и осадки.
- 1 и 2 марта прогнозируется усиление ветра. Его порывы будут достигать 18-20 м/с, - сообщили ведомстве. – В эти дни также будут идти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах - гололедица.

В Управлении по делам ГО и ЧС Ростова предупредили о возможных ЧП, связанных с непогодой.
- Возможны увеличение числа ДТП, обрывы ЛЭП, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, - сообщают спасатели.

Жителей Ростова просят соблюдать меры безопасности: не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.