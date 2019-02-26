Надвигается шторм: в Ростове ожидаются сильный ветер и мокрый снег





В Ростов в первый день весны придёт непогода. По данным Ростовского гидрометцентра, в донской столице ожидаются ураганный ветер и осадки.

- 1 и 2 марта прогнозируется усиление ветра. Его порывы будут достигать 18-20 м/с, - сообщили ведомстве. – В эти дни также будут идти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах - гололедица.



В Управлении по делам ГО и ЧС Ростова предупредили о возможных ЧП, связанных с непогодой.

- Возможны увеличение числа ДТП, обрывы ЛЭП, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, - сообщают спасатели.



Жителей Ростова просят соблюдать меры безопасности: не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.