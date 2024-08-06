В Ростове возле детсада № 198 фонарный столб повис на проводах

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону на Стачки фонарный столб повис на проводах. Кадры с места горожане разместили в соцсетях 6 августа.По словам местных жителей, столб упал на провода неподалеку от детсада № 198. На снимках видно, что бетонная конструкция также перегородила тропинку. Вероятно, в скором времени столб может оборвать электропровода.- Рядом – детский сад «Одуванчик», вот такие условия, угрожающие жизни и здоровью! - добавили ростовчане в соцсетях.Каждый день на участке проходят десятки детей. Именно в этот момент столб может упасть прямо на малышей. Чтобы избежать происшествий, жители просят убрать конструкцию в ближайшее время.