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В Ростове возле детсада № 198 фонарный столб повис на проводах

В Ростове возле детсада № 198 фонарный столб повис на проводах
В Ростове-на-Дону на Стачки фонарный столб повис на проводах. Кадры с места горожане разместили в соцсетях 6 августа.

По словам местных жителей, столб упал на провода неподалеку от детсада № 198. На снимках видно, что бетонная конструкция также перегородила тропинку. Вероятно, в скором времени столб может оборвать электропровода.

- Рядом – детский сад «Одуванчик», вот такие условия, угрожающие жизни и здоровью! - добавили ростовчане в соцсетях.

Каждый день на участке проходят десятки детей. Именно в этот момент столб может упасть прямо на малышей. Чтобы избежать происшествий, жители просят убрать конструкцию в ближайшее время.
Фото: СоцСети
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