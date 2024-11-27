Горожане просят убрать упавший бетонный столб на улице Еременко в Ростове

Фото: Благоустройство города

Жители Ростова жалуются на бетонный столб, который лежит на клумбе около спортивного комплекса «Дружба» на улице Еременко. Вокруг столба разбросаны покрышки, оставленные водителями грузовых автомобилей. Об этом сообщил местный житель на сайте «Благоустройство города».Горожане надеются, что коммунальные службы обратят внимание на проблему и наведут порядок. Жалоба местного жителя прошла модерацию, назначен исполнитель, и работа уже началась.Возможно, столб упал из-за сильного ветра или в результате дорожно-транспортного происшествия. В любом случае оставление неубранного объекта на улице может создавать опасность для прохожих и ухудшить внешний вид городской среды.