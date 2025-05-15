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Над Новошахтинском сбили БПЛА

Над Новошахтинском сбили БПЛА
Над Ростовской областью в ночь на 15 мая сбили БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Дроны были уничтожены над Новошахтинском. Предварительно, никто не пострадал и разрушений на земле нет.
Фото: Ростов ру
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