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Над границей с Украиной в Ростовской области замечен вертолёт

Над границей с Украиной в Ростовской области замечен вертолёт
В Ростовской области над границей с Украиной замечен вертолёт. Такие данные содержатся в еженедельном отчёте миссии ОБСЕ.

По данным наблюдателей, вертолёт зафиксировали около 22 часов 5 июня. Воздушное судно пролетело над пунктом пропуска в Гуково.
«Вертолёт летел с северо-востока в юго-восточном направлении примерно на расстоянии 200 метров от БКП. Вертолёт оставался в воздушном пространстве Российской Федерации всё время, пока был виден», - говорится в отчёте.

Кроме того, 8 июня представители миссии наблюдали на таможенном посту в Донецке четыре новых трактора. Техника въехала на пункт пропуска со стороны России. Машины без номерных знаков прошли таможенный контроль и проследовали на сопредельную территорию.

Напомним, представители ОБСЕ находятся на двух пунктах пропуска в Ростовской области – в Донецке и Гуково. В составе миссии работают 20 постоянных международных сотрудников. Они круглосуточно наблюдают за обстановкой на границе с Украиной.

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