Над границей с Украиной в Ростовской области замечен вертолёт

В Ростовской области над границей с Украиной замечен вертолёт. Такие данные содержатся в еженедельном отчёте миссии ОБСЕ.По данным наблюдателей, вертолёт зафиксировали около 22 часов 5 июня. Воздушное судно пролетело над пунктом пропуска в Гуково.Кроме того, 8 июня представители миссии наблюдали на таможенном посту в Донецке четыре новых трактора. Техника въехала на пункт пропуска со стороны России. Машины без номерных знаков прошли таможенный контроль и проследовали на сопредельную территорию.Напомним, представители ОБСЕ находятся на двух пунктах пропуска в Ростовской области – в Донецке и Гуково. В составе миссии работают 20 постоянных международных сотрудников. Они круглосуточно наблюдают за обстановкой на границе с Украиной.