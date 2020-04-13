Над границей в Ростовской области замечен вертолёт Ми-17
Фото: avia.pro
В Ростовской области, не смотря на закрытие границ, на пунктах пропуска продолжают находиться наблюдатели миссии ОБСЕ.
15 апреля сотрудники международной организации представили отчёт за неделю наблюдений на МАПП Донецк и Гуково. Так, 9 апреля представители миссии зафиксировали полёт над границей российского вертолёта Ми-17.
«Вертолёт типа Ми-17, окрашенный в бело-голубой цвет, летевший на высоте около 500 метров. Он прибыл с северо-восточного направления и на расстоянии примерно 100 метров от границы сделал поворот в северо-северо-западном направлении. Вертолёт оставался в воздушном пространстве Российской Федерации всё время, пока был виден наблюдателям», - говорится в отчёте.
Добавим, что вертолёт Ми-17 является средним многоцелевым вертолётом, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок. Он выполняет широкий комплекс задач в любых регионах планеты.
Кроме того, за прошедшую неделю представители ОБСЕ зафиксировали на границе в Донецке две скорых, въехавших в Россию со стороны ЛНР. В салоне спецавтомобиля находился водитель и фельдшер. Через несколько часов скорые пересекли границу в обратном направлении и выехали на территорию сопредельной республики.
Через несколько дней автомобиль скорой помощи выехал из России в ЛНР через МАПП Донецк.