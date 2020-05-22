На границе с ЛНР в Ростовской области зафиксированы вертолёты и ритуальный микроавтобус

Сотрудники миссии ОБСЕ представили отчёт за неделю наблюдений на границе в Ростовской области. Наблюдатели международной организации находятся на двух постах – в Донецке и Гукове.По данным ОБСЕ, 22 мая над границей были замечены вертолёты.В тот же день вертолёт был зафиксирован над пунктом пропуска в Гукове. Он летел с севера в северо-восточном направлении на расстоянии около 150-200 метров от КПП.20 мая на Донецком МАПП был замечен фургон с надписью «Ритуальный». Микроавтобус прибыл со стороны Украины. После прохождения таможенных процедур он въехал в Россию.В этот же день на пост в Донецке со стороны России въехал полицейский микроавтобус. Транспортное средство припарковалось за главным зданием. Через время микроавтобус покинул пункт пропуска, но примерно через час вернулся на МАПП с включенными проблесковыми маячками.Добавим, что в Ростовской области продолжают вести наблюдение на границе 20 представителей миссии ОБСЕ.