Российские ПВО сбили три беспилотника над Азовским морем

Министерство обороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ночь на 21 декабря российскими средствами ПВО были сбиты три дрона над акваторией Азовского моря.

Согласно информации ведомства, всего в период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожено 35 беспилотников над различными регионами России.

Основной удар пришелся на акваторию Черного моря, где были сбиты 23 БПЛА. В небе над Крымом средства ПВО уничтожили 6 беспилотников. По три дрона были сбиты над акваторией Азовского моря и над Белгородской областью.
