Над акваторией Азовского моря сбили 3 беспилотника

Над акваторией Азовского моря сбили 3 беспилотника
В небе над Азовским морем сбили 3 беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В течение всего дня над акваторией сбили 16 беспилотных летательных аппаратов.

Добавим, что в Ростовской области утром сбили 1 БПЛА.
Фото: DonDay.ru.
