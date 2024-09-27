Начальника следственного отдела СКР Таганрога уволили с должности

Фото: СКР по Ростовской области

Начальника следственного отдела СКР Таганрога Руслана Багмута уволили с должности. По информации издания DonDay, он ушел в отставку 25 сентября.Высокопоставленного правоохранителя подозревают в мошенничестве и посредничестве при передаче взятки. По версии следствия, в марте 2023 года бизнесмен отдал Багмуту два миллиона рублей за покровительство. Затем начальник якобы должен был передать эти деньги другому лицу (личность устанавливается).Спустя полтора года Руслана Багмута задержали. Его отвезли в Москву, где суд заключил ему под стражу на два месяца.