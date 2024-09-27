Начальника следственного отдела СКР Таганрога уволили с должности
Начальника следственного отдела СКР Таганрога Руслана Багмута уволили с должности. По информации издания DonDay, он ушел в отставку 25 сентября.
Высокопоставленного правоохранителя подозревают в мошенничестве и посредничестве при передаче взятки. По версии следствия, в марте 2023 года бизнесмен отдал Багмуту два миллиона рублей за покровительство. Затем начальник якобы должен был передать эти деньги другому лицу (личность устанавливается).
Спустя полтора года Руслана Багмута задержали. Его отвезли в Москву, где суд заключил ему под стражу на два месяца.