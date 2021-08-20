На ж/д вокзале в Ростове без вести пропал 35-летний мужчина

На вокзале в Ростове без вести пропал 35-летний мужчина. Последний раз Николая Васильченко видели в районе проспекта Сиверса 20 августа.По словам родных, мужчина должен был отправиться в Краснодарский край. Однако до пункта назначения он так и не добрался. Родственники пропавшего ростовчанина забили тревогу. Они обратились за помощью в поисках к полицейским и волонтерам.Николаю на вид - около 40 лет, он худощавого телосложения, его рост - 172 сантиметра. Волосы светло-русые, короткие. Может носить щетину. В день исчезновения, предположительно, был в майке и шортах.Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, или вы могли его видеть на вокзале в Ростове, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.