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В Ростове дезориентированный 87-летний мужчина пропал без вести

В Ростове дезориентированный 87-летний мужчина пропал без вести
В Ростове без вести пропал 87-летний мужчина. Владимир Семенцов ушел из дома, расположенного в переулке Днепровском, 28 июня и до сих пор не вернулся.

Последний раз его видели около 11:30. Родные понятия не имеют, куда мог отправиться дедушка. Владимир не ориентируется в пространстве и нуждается в медпомощи, поэтому родственники тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

У пенсионера серо-голубые глаза, короткие седые волосы, среднее телосложение. Рост Владимира составляет 174-176 сантиметров. В день исчезновения на нем были белая рубашка с длинным рукавом, бежевые брюки и коричневые туфли.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Владимира Семенцова, сообщите по номерам: 112 либо 8 (800) 700-54-52.

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