В Ростове дезориентированный 87-летний мужчина пропал без вести

В Ростове без вести пропал 87-летний мужчина. Владимир Семенцов ушел из дома, расположенного в переулке Днепровском, 28 июня и до сих пор не вернулся.Последний раз его видели около 11:30. Родные понятия не имеют, куда мог отправиться дедушка. Владимир не ориентируется в пространстве и нуждается в медпомощи, поэтому родственники тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.У пенсионера серо-голубые глаза, короткие седые волосы, среднее телосложение. Рост Владимира составляет 174-176 сантиметров. В день исчезновения на нем были белая рубашка с длинным рукавом, бежевые брюки и коричневые туфли.Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Владимира Семенцова, сообщите по номерам: 112 либо 8 (800) 700-54-52.