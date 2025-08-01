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На выходных в Ростове температура прогреется до +35 градусов. Погоду на 2 и 3 августа сообщили специалисты Гидрометцентра.В субботу ожидается ясная погода. Температура днем поднимется до +34 градусов. К ночи она опустится до +23 градусов.На следующий день ожидается пасмурная погода. После обеда столбики термометров поднимутся до +35 градусов. После заката похолодает до +22 градусов.На выходных сильных порывов ветра не ожидается. Они будут достигать всего четырех метров в секунду.