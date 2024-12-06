Пасмурная погода ожидается в Ростове на выходных
В Ростове на предстоящих выходных прогнозируют пасмурную погоду. Информацию предоставили специалисты Ростовского гидрометцентра.
В субботу, 7 декабря, будет облачно. Дневная температура составит +3 градуса, а ночью ожидается похолодание до +2 градусов. Скорость порывов ветра достигнет 6 метров в секунду.
В воскресенье, 8 декабря, сохранится пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. В выходные не ожидается осадков.