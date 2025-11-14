Фото: Дондей

На выходных в Ростове температура опустится до +6 градусов. Об этом сообщили в Гисметео.В субботу, 15 ноября, в утренние часы градусники покажут +7 градусов. После полудня температура поднимется до +11 градусов. К ночи станет холоднее – до +9 градусов. В этот день прогнозируется пасмурная погода без осадков. Порывы ветра будут достигать четырех метров в секунду.В воскресенье, 16 ноября, до обеда столбики термометров будут показывать +6 градусов. Днем станет теплее – до +10 градусов. А после заката температура опустится до +7 градусов. В этот день будет малооблачно. Порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду.