Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На выходных в Ростове температура опустится до +6 градусов

На выходных в Ростове температура опустится до +6 градусов
На выходных в Ростове температура опустится до +6 градусов. Об этом сообщили в Гисметео.

В субботу, 15 ноября, в утренние часы градусники покажут +7 градусов. После полудня температура поднимется до +11 градусов. К ночи станет холоднее – до +9 градусов. В этот день прогнозируется пасмурная погода без осадков. Порывы ветра будут достигать четырех метров в секунду.

В воскресенье, 16 ноября, до обеда столбики термометров будут показывать +6 градусов. Днем станет теплее – до +10 градусов. А после заката температура опустится до +7 градусов. В этот день будет малооблачно. Порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.