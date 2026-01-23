Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове ввели режим повышенной готовности в связи с надвигающейся метелью

В Ростове ввели режим повышенной готовности в связи с надвигающейся метелью

В Ростове ввели режим повышенной готовности в связи с надвигающейся метелью. Коммунальные службы начали подготовку к расчистке городских улиц.

По словам главы города Александра Скрябина, в уборке снега будет задействовано 122 единицы техники, включая 61 комбинированную дорожную машину. Кроме того, в работе примут участие до 450 дворников. В первую очередь внимание уделят расчистке опасных мест: мостов, путепроводов, спусков и подъёмов.

Водителям также порекомендовали проявить особую осторожность в условиях непогоды. Следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и резких торможений.
Фото: администрация Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.