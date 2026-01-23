Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове ввели режим повышенной готовности в связи с надвигающейся метелью. Коммунальные службы начали подготовку к расчистке городских улиц.По словам главы города Александра Скрябина, в уборке снега будет задействовано 122 единицы техники, включая 61 комбинированную дорожную машину. Кроме того, в работе примут участие до 450 дворников. В первую очередь внимание уделят расчистке опасных мест: мостов, путепроводов, спусков и подъёмов.Водителям также порекомендовали проявить особую осторожность в условиях непогоды. Следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и резких торможений.