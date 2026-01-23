Когда в Ростов придет потепление, рассказали в Росгидрометцентре



После новогодних праздников в Ростовской области внезапно похолодало. На юге, где зимой редко бывает холоднее -10 градусов, температура опустилась до -20. Морозы держатся с 14 января. В Росгидрометцентре порталу Donday объяснили причины холода и сроки его окончания.После праздников в области выпал снег. Синоптики связывают это с циклоном, который прошел через разные регионы страны и принес сильные снегопады. Снег продержался несколько дней.Перед Крещением на Дон пришел антициклон — область с высоким давлением, низкими температурами и слабым ветром. Он принес морозы до -18…-20°C. В других местах было еще холоднее, но юг России защищен горами и теплым морем, поэтому здесь не так холодно.С пятницы погода начнет улучшаться. Морозы отступят, вместо них ожидаются снегопады и повышение температуры. Температура поднимется до -3…-5°C. С понедельника, 26 января, сильных морозов уже не будет. Холод начнет ослабевать, и к середине недели станет заметно теплее, как обычно. Однако небо останется пасмурным, и снег продолжит падать, но уже не так интенсивно.