В Ростовской области предложили продавать бензин по паспорту

Фото: соцсети

В Ростовской области рассматривают введение запрета на продажу бензина несовершеннолетним. Прокуратура региона инициировала данный проект, который уже получил положительное заключение от Министерства экономического развития.Причиной разработки данной инициативы стал тревожный рост числа дорожно-транспортных происшествий, в которых участвуют подростки на питбайках и мотоциклах. За последние пять лет количество подобных аварий увеличилось вчетверо, а число пострадавших возросло в пять раз, достигнув отметки в 28 человек. Прокуратура уверена, что ограничение доступа несовершеннолетних к топливу поможет снизить аварийность и сделать дороги Ростовской области безопаснее.Согласно проекту, продажа моторного топлива будет запрещена лицам младше 18 лет. Исключение будет сделано для подростков, достигших 16-летнего возраста и имеющих законное право на управление транспортным средством, то есть обладающих водительским удостоверением. Разработчики инициативы также предлагают ввести административную ответственность за нарушение данного запрета, ссылаясь на успешный опыт других регионов, таких как Вологодская область, Республика Татарстан и Ярославль, где уже действуют подобные ограничения.Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Министерство экономического развития Ростовской области поддержало проект, посчитав, что затраты на его реализацию будут соразмерны цели. Однако в Государственной Думе прозвучала критика, в которой идею требовать паспорт при покупке бензина сочли излишней, предполагая, что водительского удостоверения будет достаточно.Разногласия наблюдаются и среди жителей Ростовской области. Одни активно поддерживают запрет, надеясь, что он поможет обуздать любителей быстрой езды на мотоциклах, в то время как другие считают, что мера не принесет желаемого результата, поскольку родители смогут самостоятельно заправлять транспорт своих детей.Судьба проекта решится в ближайшее время. Обсуждение инициативы планируется завершить 28 января.