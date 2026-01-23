Бензин в Ростовской области подорожал на 11% за год

Фото: нейросеть

Цены на бензин в Ростовской области за год выросли на 11%. Данные за период с 13 по 20 января 2026 года предоставили в Росстате.Издание Donday провело анализ цен и выявило заметную разницу в стоимости топлива по сравнению с январем 2025 года. В прошлом году наблюдалось снижение цен на бензин, тогда как в текущем году ситуация изменилась в противоположную сторону.Текущие цены на бензин в Ростовской области (январь 2026 года):• АИ-92: 62,19 руб./литр (рост на 6 рублей)• АИ-95: около 69 руб./литр (рост примерно на 7 рублей)• АИ-98: 90,39 руб./литр (рост на 9,48 рубля)• Дизельное топливо: 71,84 руб./литр (рост на 9%)Несмотря на то, что рост цен на литр может показаться незначительным, в сумме заправка полного бака обходится дороже. Например, заправить 50-литровый бак АИ-95 сейчас будет стоить больше 3 400 рублей, что на 300 рублей дороже, чем год назад. Владельцы грузовиков и внедорожников ощутили эту разницу еще сильнее.Рост цен на бензин зафиксирован не только в Ростовской области, но и по всей России. В среднем по стране литр топлива подорожал с 59 до 65 рублей.Эксперты отмечают, что рост цен на бензин перешел из временного в долговременный тренд. Основные факторы, влияющие на цены: сезонный спрос, ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах, налоговая нагрузка и логистические проблемы.Летом 2025 года в Ростовской области и других регионах наблюдался повышенный спрос на бензин из-за увеличения транзитного потока и потребностей сельского хозяйства. На севере области фиксировались сложности с доступностью топлива из-за недостатка поставщиков и задержек в доставке.Аналитики прогнозируют, что в 2026 году резкого скачка цен не ожидается, но вероятно дальнейшее подорожание в пределах 10-15%.Кроме того, в Ростовской области рассматривают возможность запрета продажи бензина несовершеннолетним. Этот законопроект, представленный осенью предыдущего года, направлен на ограничение торговли топливом в регионе. Необходимость введения данной меры обусловлена увеличением количества ДТП, в которых участвуют подростки, управляющие питбайками и мотоциклами. За последние пять лет статистика показывает четырехкратный рост числа таких аварий и пятикратное увеличение числа пострадавших, достигшее 28 человек.21 января на официальном сайте правительства Ростовской области было опубликовано заключение Министерства экономического развития, которое признало предложенный подход к решению данной проблемы обоснованным и целесообразным.Стоит отметить, что подобные ограничения уже применяются в Вологодской области и Республике Татарстан. В Ярославской области власти приняли еще более строгие меры, запретив несовершеннолетним не только приобретать топливо, но и использовать легковоспламеняющиеся и лакокрасочные материалы, а также установили ответственность за нарушение этого запрета.