Из-за обильного снегопада Ростов сковали пробки

Ростов в пятницу 23 января, оказался в плену снегопада, который привёл к образованию пробок.

Уже к 14:30 движение на улицах Красноармейской и Максима Горького было затруднено, а также на перекрёстке Садовой и Ворошиловского проспектов. Транспортные заторы также наблюдались на Театральном проспекте и проспекте Михаила Нагибина. Кроме того, движение осложнилось на Ворошиловском проспекте — от ДГТУ до улицы Красноармейской.

Согласно данным Яндекс.Карт, пробки достигли уровня в 6 баллов. Прогнозируется, что в вечерний час пик загруженность может увеличиться до 9–10 баллов.

Из-за непогоды власти Ростова ввели в городе режим повышенной готовности. Для уборки снега будет задействовано 122 единицы техники, в том числе 61 комбинированная дорожная машина, а также 450 дворников.
