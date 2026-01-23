Фото: Дондей

Жителям Ростовской области, которые оставались без воды, пересчитают коммунальные платежи. Крупная коммунальная авария произошла 16 января на гуково-гундоровском водоводе, в результате без необходимого ресурса остались город Гуково, Зверево и ближайшие поселки. Неделю порядка 80 тысяч человек оставались без воды.Жителей интересует, будет ли перерасчет коммунальных платежей за неполученный ресурс. Как уточнил заместитель по производству ГУП РО «УРСВ» Андрей Кошкарев, пересчет будет только у тех жителей, которые оплачивают по нормативам.Владимир Ревенко, заместитель губернатора, отметил, что 1 600 абонентов, которые используют норматив, не будут платить за вторую половину месяца.