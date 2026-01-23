Новости
В Ростове на выходных прогнозируют метель

В Ростове на выходных прогнозируют метель. Об этом сообщают синоптики «Яндекс.Погода».

В субботу, 24 января, утром температура опустится до -6 градусов. Днем она останется на том же уровне, но к вечеру понизится до -8 градусов. Весь день будет идти снег, сопровождаемый сильным ветром, скорость которого достигнет восьми метров в секунду.

Воскресенье, 25 января, будет менее снежным, но пасмурным. Утром температура составит -8 градусов, днем будет -7 градусов, а к ночи температура опустится до -10 градусов. Ветер будет умеренным, до пяти метров в секунду.

С понедельника, 26 января, синоптики прогнозируют в донской столице потепление до +5 градусов.
Фото: DonDay
