Фото: DonDay

В Ростове на выходных прогнозируют метель. Об этом сообщают синоптики «Яндекс.Погода».В субботу, 24 января, утром температура опустится до -6 градусов. Днем она останется на том же уровне, но к вечеру понизится до -8 градусов. Весь день будет идти снег, сопровождаемый сильным ветром, скорость которого достигнет восьми метров в секунду.Воскресенье, 25 января, будет менее снежным, но пасмурным. Утром температура составит -8 градусов, днем будет -7 градусов, а к ночи температура опустится до -10 градусов. Ветер будет умеренным, до пяти метров в секунду.С понедельника, 26 января, синоптики прогнозируют в донской столице потепление до +5 градусов.