Кассационный суд окончательно утвердил приговор по делу о пожаре на Театральном спуске
Приговор по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону утвердили в Четвертом кассационном суде в Краснодаре. Суд оставил без изменения обвинительный вердикт в отношении сотрудников энергокомпании и отклонил все жалобы защиты.
21 августа 2017 года в исторической части Ростова-на-Дону случился самый крупный пожар за последние 20 лет. Возле дома № 33 на улице Нижегородской вспыхнул огонь. Ветер, жара и плотная застройка поспособствовали стремительному распространению стихии. Пламя охватило несколько тысяч квадратных метров. В Ростове ввели режим ЧС, для тушения понадобились четыре вертолета, самолет и пожарный корабль, две сотни единиц техники и больше четырех сотен спасателей.
В результате погиб человек, были уничтожены больше 120 домов. Ущерб оценили в 780 миллионов рублей. По версии следствия, все это случилось из-за искры от неисправной ЛЭП, которая подожгла стихийную свалку в районе. Жители Ростова высказывали и другие версии, о которых мы подробнее рассказывали в публикации: Как выглядит Театральный спуск спустя пять лет после крупного пожара: фоторепортаж.
Однако осенью 2024 года состоялось судебное заседание с тремя фигурантами:
- Павел Трунов, начальник городского филиала «Донэнерго»;
- Игорь Безземельный, мастер-электрик на участке;
- Марина Беляева, экс-замглавы Пролетарского района.
Игорь Безземельный умер, не дождавшись приговора. Павла Трунова осудили на два года и два месяца ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности, хотя реально отбывать срок ему не пришлось: истек срок давности. Марину Беляеву привлечь к ответственности тоже не успели.
Даже несмотря на это, адвокаты осужденного Трунова и покойного Безземельного подали кассационные жалобы, пытаясь оспорить и сам вердикт, и выводы следствия. Они ставили под сомнение установленную причину пожара и оспаривали размер причиненного ущерба.
Однако кассационная инстанция, изучив материалы объемного дела, сочла доводы защиты неубедительными и оставила приговор без изменений, подтвердив его законность.