Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Пенсионерка задохнулась в дыму в своей спальне во время пожара в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.Возгорание началось утром 23 января в спальне пожилой женщины. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем – горящая свеча упала на матрас, что привело к быстрому распространению пламени. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.На место происшествия оперативно прибыли восемь пожарных и две единицы техники. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, причиной смерти стало отравление продуктами горения.