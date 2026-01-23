В Ростовской области за год зафиксировали уменьшение преступности почти на 15%

Фото: Дондей

В Ростовской области за прошедший год зафиксировано уменьшение преступности почти на 15%. Такие данные были представлены на расширенном заседании коллегии Главного управления Министерства внутренних дел России по Ростовской области. Согласно информации, озвученной на данном мероприятии, в 2025 году криминогенная обстановка в регионе улучшилась на 14,9%.Особое внимание было обращено на значительное сокращение числа серьезных уголовных деяний. В частности, количество убийств уменьшилось на 17,8%, случаев нанесения тяжкого вреда здоровью – на 20,1%, а сексуальных преступлений – на 34,7%.Помимо этого, в Ростовской области наблюдается положительная динамика в отношении других видов преступлений. Число разбоев сократилось на 6,8%, грабежей – на 16,9%, мошеннических действий – на 10,6%, краж – на 2,0%. Отмечается снижение квартирных краж (на 26,3%), случаев поджогов (на 17,2%), незаконных завладений транспортными средствами (на 28,7%) и хищений мобильных телефонов (на 25,9%).Подчеркивается, что результативность работы правоохранительных органов демонстрирует высокий процент раскрываемости преступлений. В частности, раскрываемость убийств и тяжких телесных повреждений превысила 97%, изнасилований достигла 100%, а разбойных нападений составила 93,4%.Для сравнения, в соседнем Краснодарском крае, несмотря на незначительное общее снижение преступности (на 1%), количество тяжких и особо тяжких преступлений в прошедшем году, напротив, выросло на 1,7%.