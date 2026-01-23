Фото: Правительство РО

На Дону на 74% изношены централизованные сети водоснабжения. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко на пресс-конференции, на которой обсуждались сроки восстановления водоснабжения после крупной коммунальной аварии на Гуково-Гундоровском водоводе.В Ростовской области 16 января произошла коммунальная авария, в результате без воды остались порядка 80 тысяч человек. При попытки исправить ситуацию фиксировались очередные поломки. В итоге без необходимого ресурса люди просидели семь дней. Как отметил замгубернатора, причиной подобных ситуаций — изношенность сетей, и не только в шахтерских городках.«Основная причина возникновения аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения — их высокий физический износ. Аварийные ситуации на объектах коммунальной инфраструктуры также могут возникать из-за внешних факторов: резкий перепад температур, гидроудар, отключение электроснабжения, засоры или нарушение правил эксплуатации оборудования», — рассказал Владимир Ревенко.Кроме того, Ревенко уточнил, в 2026 году в рамках государственной программы будет выделено 2,3 млрд рублей на решение проблемы, из которых 750 млн рублей поступят из федерального бюджета.