Суд взыскал почти 200 млн рублей с ростовского футбольного клуба в пользу Минспорта

Фото: Дондей

Арбитражный суд принял решение о взыскании с ФК «Ростов» почти 200 миллионов рублей в пользу Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.Как следует из материалов дела, Минспорт обратился в суд с иском еще в июле 2025 года. Претензии ведомства касались нецелевого использования средств гранта в размере 168,4 млн рублей. Кроме того, суд обязал "Ростов" выплатить проценты за использование чужих денежных средств в размере 16,8 млн рублей.К общей сумме долга добавляется государственная пошлина, которую ФК «Ростов» должен выплатить в федеральный бюджет – 1,4 млн рублей. Решение по делу было вынесено 19 января текущего года.В соответствии с законодательством, у ФК «Ростов» есть возможность оспорить решение суда. Апелляционная жалоба может быть подана в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца, а кассационная – в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев, при условии рассмотрения дела в апелляции. Пока неизвестно, намерен ли футбольный клуб воспользоваться своим правом на обжалование.