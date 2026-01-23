Фото: Госавтоинспекция РО

На трассе в Ростовской области погиб водитель автобуса из-за влетевшего в окно камня. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.Авария случилась вечером 22 января в Егорлыкском районе. Предварительно, за рулём автобуса «Мерседес», следовавшего по маршруту Ростов — Ставрополь, был 39-летний водитель. В какой-то момент в лобовое стекло автобуса попал отброшенный камень.Из-за этого водитель транспорта потерял контроль над управлением, в результате чего автобус слетел в левый кювет и остановился.Водитель погиб на месте, на момент аварии в салоне автобуса были 20 человек. Никто из них не пострадал.