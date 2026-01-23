Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На трассе в Ростовской области погиб водитель автобуса из-за влетевшего в окно камня

На трассе в Ростовской области погиб водитель автобуса из-за влетевшего в окно камня

На трассе в Ростовской области погиб водитель автобуса из-за влетевшего в окно камня. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась вечером 22 января в Егорлыкском районе. Предварительно, за рулём автобуса «Мерседес», следовавшего по маршруту Ростов — Ставрополь, был 39-летний водитель. В какой-то момент в лобовое стекло автобуса попал отброшенный камень.

Из-за этого водитель транспорта потерял контроль над управлением, в результате чего автобус слетел в левый кювет и остановился.
Водитель погиб на месте, на момент аварии в салоне автобуса были 20 человек. Никто из них не пострадал.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.