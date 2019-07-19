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На второй этап реконструкции Южного подъезда к Ростову потратят 4,2 млрд рублей

На второй этап реконструкции Южного подъезда к Ростову потратят 4,2 млрд рублей
Фото: www.dk.ru
В Ростове на второй этап реконструкции Южного подъезда к городу потратят 4,2 млрд рублей. Работы выполнит компания из Белой Калитвы ООО «Ростовавтодорстрой». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

В рамках работ планируется расширить до 3,4 километра дорогу между Ростовом и Батайском. Здесь же появятся пойменный мост и транспортная развязка, обеспечивающие связь с западным обходом Ростова, Батайском и Азовом.

Проект будет финансироваться в несколько этапов. В 2019 году на реконструкцию направят почти 98 миллионов рублей, в 2020-м - 979 миллионов, в 2021-м - 489 миллионов, в 2022-м - 2,6 миллиарда. Завершить работы планируется до ноября 2023 года.

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