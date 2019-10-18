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На дорогу в Левенцовке протяжённостью 600 метров потратят 130 миллионов рублей

На дорогу в Левенцовке протяжённостью 600 метров потратят 130 миллионов рублей
Фото: rst.bsps.ru
В Ростове на строительство дороги в микрорайоне Левенцовском потратят почти 130 миллионов рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок 21 октября.

Работы заказывает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова. Согласно техническому заданию планируется построить продолжение проспекта Солженицына от улицы Еременко до Ткачева.

Дорога должна быть четырёхполосной, шириной 15 метров и длиной 572 метра. На объекте предусматриваются велодорожки и тротуары, а также выделенная полоса для общественного транспорта. Максимальная скорость движения на новой дороге составит 80 км/ч.

Максимальная стоимость работ - 127 миллионов рублей. Финансироваться работы будут из городского и областного бюджетов. Подрядчик, который будет строить дорогу, определится 29 октября.

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