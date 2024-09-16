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В Военведе дерево упало на остановку общественного транспорта и повредило ее

В Военведе дерево упало на остановку общественного транспорта и повредило ее
В Ростове на остановку упало дерево. Фотографии появились в социальных сетях 15 сентября.

Инцидент произошел на Военведе. Причиной падения дерева, скорее всего, стал сильный ветер, скорость которого в городе достигала 17 метров в секунду.

Позже глава городской администрации сообщил, что всего зафиксировано 33 подобных случая. Горожане стали массово жаловаться на упавшие сухие деревья. Больше всего зафиксировано в Пролетарском районе — 12 деревьев.

Алексей Логвиненко сообщил, что коммунальные службы ликвидируют последствия: они распиливают и вывозят упавшие деревья.
Фото: соцсцети.
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