На Западном в Ростове упало огромное дерево

Фото: соцсети.

В Ростове после непогоды упало огромное дерево. Инцидент произошел на проспекте Ставского, недалеко от дома № 38. Кадры с места ЧП горожане опубликовали в социальных сетях 6 февраля.Многометровый ствол растения приземлился на мусорные баки во дворе жилого дома. Вероятно, причиной стал сильный ветер, который бушует в донской столице несколько дней. Сильные порывы валят сухие старые деревья, срывают рекламные щиты и другие хлипкие конструкции.— Я удивлена, что оно раньше не упало! Идешь в ветреную погоду и думаешь: дойдешь без ущерба или нет, — прокомментировали публикацию местные жители.Подобная ситуация произошла и на улице Клубной, 12А (микрорайон Сельмаш). Там упали деревья, которые вовремя не спилили. К счастью, при падении растений поблизости никого не оказалось.