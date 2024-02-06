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На Западном в Ростове упало огромное дерево

На Западном в Ростове упало огромное дерево
В Ростове после непогоды упало огромное дерево. Инцидент произошел на проспекте Ставского, недалеко от дома № 38. Кадры с места ЧП горожане опубликовали в социальных сетях 6 февраля.

Многометровый ствол растения приземлился на мусорные баки во дворе жилого дома. Вероятно, причиной стал сильный ветер, который бушует в донской столице несколько дней. Сильные порывы валят сухие старые деревья, срывают рекламные щиты и другие хлипкие конструкции.

— Я удивлена, что оно раньше не упало! Идешь в ветреную погоду и думаешь: дойдешь без ущерба или нет, — прокомментировали публикацию местные жители.

Подобная ситуация произошла и на улице Клубной, 12А (микрорайон Сельмаш). Там упали деревья, которые вовремя не спилили. К счастью, при падении растений поблизости никого не оказалось.
Фото: соцсети.
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