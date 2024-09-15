Алексей Логвиненко прокомментировал массовое падение деревьев в Ростове

Фото: соцсцети.

В Ростовской области из-за сильного ветра произошло массовое падение деревьев. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.На 15 сентября было зафиксировано 33 случая падения деревьев. Больше всего упало в Пролетарском районе — 12 штук.Алексей Логвиненко сообщил, что коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий. Деревья распиливают и вывозят.Стоит отметить, что для южной столицы падение деревьев — нередкое явление. После каждого сильного дождя в социальных сетях появляется множество фотографий и видео с такими происшествиями.