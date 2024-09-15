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Алексей Логвиненко прокомментировал массовое падение деревьев в Ростове

Алексей Логвиненко прокомментировал массовое падение деревьев в Ростове
В Ростовской области из-за сильного ветра произошло массовое падение деревьев. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

На 15 сентября было зафиксировано 33 случая падения деревьев. Больше всего упало в Пролетарском районе — 12 штук.

Алексей Логвиненко сообщил, что коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий. Деревья распиливают и вывозят.

Стоит отметить, что для южной столицы падение деревьев — нередкое явление. После каждого сильного дождя в социальных сетях появляется множество фотографий и видео с такими происшествиями.
Фото: соцсцети.
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