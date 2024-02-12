На установку камер наружного наблюдения в Ростовской области выделят 1,1 млрд рублей

Фото: Rostov.ru

Подрядчиком выступает Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 9 февраля.Сумма контракта составила 1,16 млрд рублей за счет средств из бюджета. На эту сумму должны закупить 647 камер наружного наблюдения для расширения системы «Безопасный город». Кроме того, 493 камеры из общей суммы будут расположены в Ростове, а остальные – в Батайске, Азове, Таганроге, Матвеево-Курганском районе, Волгодонске, Морозовске, Шахтах, Новочеркасске, Гуково, Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Зверево, Сальске, Миллерово и Чертковском районе.Согласно контракту подрядчику необходимо обеспечить на ежедневной основе бесперебойное функционирование источников видеоданных в режиме реального времени, предоставлять заказчику доступ к архиву видеоданных.Контракт рассчитан почти на три года – до 31 декабря 2026 года. Стоит отметить, что до 1 августа 2024-го победителю необходимо установить не менее 50% требуемых камер.Подать заявку на участие можно до 26 февраля, итоги огласят 28 февраля.