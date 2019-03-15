На уборку и содержание погранпунктов на границе с Украиной в Ростовской области потратят около 30 млн рублей





Около 30 миллионов рублей потратят из федерального бюджета на содержание девяти пунктов пропуска, расположенных на границе с Украиной в Ростовской области. Соответствующий контракт появился на сайте госзакупок.



Техническое задание предусматривает обслуживание автомобильных пунктов пропуска Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Куйбышево (Мариновка), Куйбышево (Дъяково), Донецк (Изварино), Новошахтинск, Гуково, Волошино и Чертково.



Подрядчику надлежит убирать служебные помещения, мыть туалеты, двери, стекла, зеркала и лестницы. В обязанности исполнителя контракта также входит уборка прилегающей территории. Рабочие должны подстригать газоны, кустарники, деревья, ухаживать за цветниками.



Второй аукцион объявлен на поиск подрядчика для содержания имущества МАППов. Подрядчик должен осуществлять техническое обслуживание сетей электроснабжения, электроосвещения, систем отопления, водоснабжения, водоотведения и канализации, дизельных электростанций и другого оборудования, обеспечивающего деятельность погранпунктов.



Контракты с победителями конкурсов будут заключены до 31 декабря 2019 года.