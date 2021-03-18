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На трассе в Ростовской области изменили схему движения транспорта

На трассе в Ростовской области изменили схему движения транспорта
На трассе Ростов - Таганрог - граница с Украиной изменили схему движения для автомобилистов. Причиной стало строительство новой дорожной развязки. С 20 марта водителям придется объезжать участок на 9-м километре по временной двухполосной дороге. На каждое направление рассчитано по одной полосе.

Развязка нужна для соединения Северного и перспективного Западного обхода Ростова-на-Дону с федеральной трассой. Новая автодорога входит в комплекс строительно-ремонтных работ трассы. По информации ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград», их планируют закончить не раньше июля 2021 года.

Автомобилистам стоит заранее планировать маршруты и быть предельно внимательными в зоне ведения работ.

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