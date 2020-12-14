В Ростове временно изменили схему маршрута № 24

Схему маршрута № 24 временно изменили в Ростове-на-Дону. Движение автобуса пришлось скорректировать из-за порыва водопровода на улице Горсоветской в Пролетарском районе. Из-за коммунальной аварии участок от улицы Рябышева до переулка Клавишного перекрыт.До окончания ремонтных работ транспорт под номером 24 будет ходить по схеме: улица В. Черевичкина – улица 40-я Линия – улица Буйнакская – улица Школьная – улица Вяземцева – улица Горсоветская – ЖК «Красный Аксай» – улица Горсоветская – улица Вяземцева – улица Школьная – улица Буйнакская и далее - по маршруту.Напомним, за прошлую неделю в донской столице произошло свыше 20 коммунальных аварий. Без тепла и воды ежедневно оставались тысячи горожан, проживающих в разных районах Ростова.