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В Ростове временно изменили схему маршрута № 24

В Ростове временно изменили схему маршрута № 24
Схему маршрута № 24 временно изменили в Ростове-на-Дону. Движение автобуса пришлось скорректировать из-за порыва водопровода на улице Горсоветской в Пролетарском районе. Из-за коммунальной аварии участок от улицы Рябышева до переулка Клавишного перекрыт.

До окончания ремонтных работ транспорт под номером 24 будет ходить по схеме: улица В. Черевичкина – улица 40-я Линия – улица Буйнакская – улица Школьная – улица Вяземцева – улица Горсоветская – ЖК «Красный Аксай» – улица Горсоветская – улица Вяземцева – улица Школьная – улица Буйнакская и далее - по маршруту.

Напомним, за прошлую неделю в донской столице произошло свыше 20 коммунальных аварий. Без тепла и воды ежедневно оставались тысячи горожан, проживающих в разных районах Ростова.

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