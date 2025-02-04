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На трассе М-4 «Дон» развернуты 12 пунктов обогрева

На трассе М-4 «Дон» развернуты 12 пунктов обогрева
На автодороге М-4 «Дон» развернули 12 пунктов обогрева. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

Неблагоприятная погода в регионе началась ночью 4 февраля. Тысячи улиц засыпало толстым слоем осадков. Из-за гигантских сугробов водители с трудом могли выехать. Также сложная ситуация сложилась на трассе М-4 «Дон». Там образовались многокилометровые пробки.

- За ситуацией на дорогах следят 10 оперативных групп Донского МЧС. Обстановку контролируют в Миллеровском, Каменском районах, а также в районе Шахт и Новочеркасска. На трассе развернули пункты обогрева, - сказано в сообщении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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