На трассе М-4 «Дон» развернуты 12 пунктов обогрева

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

На автодороге М-4 «Дон» развернули 12 пунктов обогрева. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.Неблагоприятная погода в регионе началась ночью 4 февраля. Тысячи улиц засыпало толстым слоем осадков. Из-за гигантских сугробов водители с трудом могли выехать. Также сложная ситуация сложилась на трассе М-4 «Дон». Там образовались многокилометровые пробки.- За ситуацией на дорогах следят 10 оперативных групп Донского МЧС. Обстановку контролируют в Миллеровском, Каменском районах, а также в районе Шахт и Новочеркасска. На трассе развернули пункты обогрева, - сказано в сообщении.