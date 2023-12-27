В Ростовской области из-за пробки на М-4 «Дон» развернули четыре пункта обогрева

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На трассе М-4 в Ростовской области из-за дорожного затора развернули пункты обогрева. Соответствующее решение власти донского региона приняли 27 декабря на заседании комиссии по ЧС.Ранее сотни водителей застряли на трассе от поселка Аютинского города Шахты до хутора Марьевки Октябрьского района. Причиной тому стали дорожные работы на 12-километровом участке, с 995-го по 1 007-й километр в сторону Новороссийска. Также ремонт проводят на 8-километровом отрезке в сторону Москвы, с 968-го по 960-й километр.Специально для тех, кто уже потерял много времени в дорожном заторе, организовали пункты обогрева. Разместиться водители и пассажиры смогут на 995-м, 1 003-м и 1 006-м километрах трассы. Также планируется развернуть пункты временного размещения на территории Шахт, Новошахтинска, Красносулинского и Октябрьского (сельского) районов.- В работе по приведению в порядок дорожного полотна задействованы 97 человек и 69 единиц дорожной техники, - добавили в правительстве региона.Дорожные работы планируют завершить к 29 декабря.