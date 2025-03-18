На торгах второй раз не удалось продать часы бутика-банкрота из Ростова

Фото: Ростов.Ру

С молотка не смогли продать 1 324 единицы наручных часов ростовского ООО «Часовой бутик». На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Информация опубликована на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.В первый раз стоимость лота составляла 2,3 миллиона рублей. Однако за такую сумму товар французской марки F.Gattien никого не заинтересовал.После этого было принято решение снизить стоимость акссесуаров. Лот упал в цене на 300 тысяч рублей, но второй раз не приглянулся покупателям.ООО «Часовой бутик» было зарегистрировано в Ростове в августе 2008 года. Компания проработала почти 16 лет. В январе 2024 года арбитражный суд Ростовской области признал организацию банкротом.