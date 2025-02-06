Обанкротившийся ростовский бутик выставил на торги часы французской марки
На аукцион выставили имущество ООО «Часовой бутик». С молотка пытаются продать 1 324 единицы наручных часов французской марки F.Gattien. Лот появляется на торгах второй раз.
В первый раз его стоимость составляла 2,3 миллиона рублей. Однако за такую сумму предложение никого не заинтересовало. Тогда было принято решение снизить стоимость акссесуаров. Лот упал в цене на 300 тысяч рублей.
Подать заявки на участие в аукционе можно с 6 февраля по 13 марта. Результаты торгов подведут 18 марта.
ООО «Часовой бутик» было зарегистрировано в Ростове в августе 2008 года. Компания проработала почти 16 лет. В январе 2024 года арбитражный суд Ростовской области признал организацию банкротом.