Обанкротившийся ростовский бутик выставил на торги часы французской марки

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На аукцион выставили имущество ООО «Часовой бутик». С молотка пытаются продать 1 324 единицы наручных часов французской марки F.Gattien. Лот появляется на торгах второй раз.В первый раз его стоимость составляла 2,3 миллиона рублей. Однако за такую сумму предложение никого не заинтересовало. Тогда было принято решение снизить стоимость акссесуаров. Лот упал в цене на 300 тысяч рублей.Подать заявки на участие в аукционе можно с 6 февраля по 13 марта. Результаты торгов подведут 18 марта.ООО «Часовой бутик» было зарегистрировано в Ростове в августе 2008 года. Компания проработала почти 16 лет. В январе 2024 года арбитражный суд Ростовской области признал организацию банкротом.