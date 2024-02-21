«ЮгСтройИнвест» начал строительство первой школы на Левом берегу Дона в Ростове

ЮгСтройИнвест

В новом районе "Левобережный", расположенном на берегу реки Дон, началось строительство первой школы. Группа компаний "ЮгСтройИнвест" возводит ее рядом со стадионом "Ростов Арена". Этот новый микрорайон является приоритетным инвестиционным проектом Ростовской области, включенным в программу "Губернаторская Сотня".Школа рассчитана на 1 100 учеников и займет площадь 31,8 тысячи квадратных метров. В ней будут просторные светлые классы, столовые, спортивный блок с физкультурными и актовым залами. Все помещения будут оснащены необходимым современным оборудованием для комфортного обучения детей.Кроме того, в "Левобережье" завершается строительство первого детского сада-ясли на 200 мест. Его планируют сдать уже этой весной. Большие светлые помещения со спальнями и игровыми комнатами будут рассчитаны для детей от полутора лет. Оба проекта реализуются благодаря государственной программе Ростовской области "Развитие образования" и муниципальной программе "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону". Финансирование этих проектов предусмотрено из областного и городского бюджетов.Также ГК «ЮгСтройИнвест» строит в новом Ростове первый детский сад на 200 мест, а уже весной этого года в умном квартале «Полет» будут вести подготовительные работы по строительству школы на 1 100 мест. Еще один детский сад на 200 мест возводят на территории микрорайона «61 квартал».По словам директора ООО «СЗ-1 «ЮСИ-Дон» Игоря Попко, застройщик серьезно подходит к строительству социальных объектов.- Мы чувствуем личную ответственность и хотим, чтобы наши дети росли, развивались и получали знания в лучших условиях. Строительство умного квартала "Полет" и жилого комплекса "61 квартал" мы осуществляем в рамках программы "Комплексное развитие территорий", - добавил Игорь Папко. - Ростовская область первой из регионов предложила свое участие в этой государственной программе. От имени генерального директора группы компаний "ЮгСтройИнвест" Юрия Ивановича Иванова я благодарю правительство региона за возможность реализовать важные проекты для донской столицы.В городе Ростове уже функционируют 3 детских сада на 760 мест и 2 школы на 2,5 тысячи учеников. Они располагаются в экорайоне "Вересаево" и в микрорайоне "Красный Аксай". Эти проекты были реализованы благодаря участию области в нацпроекте "Демография" и программе "Развитие образования" Ростовской области. За 20 лет работы ГК «ЮгСтройИнвест» было возведено 26 социальных объектов в городах ЮФО: Ставрополе, Ростове и Краснодаре.